Российское правительство выпустило распоряжение, в котором говорится, что страна заплатит Совету Европы (СЕ) долг в размере €54,5 млн за два предыдущих года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Таким образом, правительство удовлетворило предложение МИД, Минфина, МЧС, Минспорта и Минкультуры страны. Теперь российской стороне необходимо выплатить членский взнос в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы.

В распоряжении уточняется, что российская сторона будет гасить долг за счет средств из бюджета.

Ранее сообщалось, что Россия пообещала вернуть долг Совету Европы.

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