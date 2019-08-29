Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.

Так, отмечается, что об этом сообщили депутата Рады на заседании фракции «Слуги народа». Этот вопрос был самым дискуссионным.

Minval.az