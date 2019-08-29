Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
Так, отмечается, что об этом сообщили депутата Рады на заседании фракции «Слуги народа». Этот вопрос был самым дискуссионным.
Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
Так, отмечается, что об этом сообщили депутата Рады на заседании фракции «Слуги народа». Этот вопрос был самым дискуссионным.
Дата: 2019/08/29 16:20
Раздел: Бывший СССР
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