Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск, где встретится президентом и главой МИД Белоруссии.

Об этом сообщило посольство США в Минске в Twitter.

«Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», — отмечается в сообщении американской дипмиссии.

Как заявили в МИД Белоруссии, на переговорах с Болтоном будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

Minval.az