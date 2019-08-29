Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган.

По ее словам, он подписал заявление на имя президента Владимира Зеленского.

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