Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган.
По ее словам, он подписал заявление на имя президента Владимира Зеленского.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган.
По ее словам, он подписал заявление на имя президента Владимира Зеленского.
Дата: 2019/08/29 14:25
Раздел: Бывший СССР
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