Робот «Федор» назвал в своем твиттере президента Турции Тайипа Эрдогана “не идентифицированным участником радиообмена”.

Во вторник в павильоне ГК «Роскосмос» на МАКС-2019, куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран связались по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз», — написал робот.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) 28 августа 2019 г.

Minval.az