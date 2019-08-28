Президента Беларуси Александра Лукашенко не будет на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве, представлять страну будет посол.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Анатоль Глаз, передает «БелТа».

«Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств — членов Европейского союза, НАТО и «Восточного партнерства». Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства. Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах», — сказал спикер МИДа.

«Мы никогда не прекратим делать акцент на этом, и об этом говорится прямо в наших учебниках по истории, — что именно Советский Союз и все его народы оказали решающее и неоценимый вклад в победу над нацизмом и освобождения Европы», — добавил Глаз.

В то же время, польское издание «Rzeczpospolita», отмечает, что Лукашенко отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польские власти не пригласили президента РФ Владимира Путина.

«По этому же поводу, как утверждает хорошо информированный источник в Минске, белорусские власти не решилась делегировать на торжественные празднования высокопоставленного политика», — пишет издание.

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