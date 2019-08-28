В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице со своими родителями.

Видео инцидента опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как женщина средних лет, сначала спокойно проходившая мимо семейной пары, державшей за руки двоих детей, неожиданно накидывается на ребенка, нанеся два удара по его лицу. После этого она уходит спокойным шагом, однако вскоре начинает возвращаться. После того, как мать закрыла собой пострадавшего мальчика, нападавшая переключила внимание на второго ребенка — девочку, державшую отца за руку. Родитель успел вовремя среагировать и не дал нанести ребенку урон. Тогда женщина развернулась и начала спокойным шагом переходить дорогу. Когда отец попытался догнать ее, она отпугнула его острым предметом, с помощью которого было совершено нападение.

Как отмечает грузинский Первый канал со ссылкой на МВД республики, 50-летняя женщина, напавшая на семью, была задержана. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему». Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Пострадавший ребенок 2015 года рождения был доставлен в больницу с глубокими ранениями в области носа и правой щеки. По словам врачей, они сделали все возможное, чтобы ребенку не понадобилась пластическая хирургия. После операции пострадавший мальчик пребывал в состоянии средней тяжести, сейчас он находится в стационаре.

Minval.az