Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с тем, что лидеру страны Владимиру Путину на МАКС-2019 продала мороженое одна и та же продавщица, что и два года назад. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым — тоже», — сказал Песков.

Известно, что президент России 27 августа во время посещения авиасалона МАКС совместно с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом купил мороженое у той же продавщицы, что и во время прошлого визита в 2017 году.

Однако, Песков также добавил, что точно не уверен, та же самая ли это продавщица.

Minval.az