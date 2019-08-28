Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.

Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«У них есть проект TF-X (проект истребителя пятого поколения – ред.), мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо. Наша промышленность, в принципе, готова», — сказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2019.

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