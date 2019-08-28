В Ульяновской области Российской Федерации гражданин Азербайджана заплатил алименты в размере 1 млн. 200 тыс. руб (около 30782 маната) для того, чтобы уехать на родину.

Ульяновские судебные приставы побудили должника оплатить имеющуюся задолженность по алиментам.

В рамках возбужденного исполнительного производства должник всячески уклонялся от выплаты алиментов на содержание своих троих несовершеннолетних детей. Задолженность по алиментам возросла до 1 млн. 200 тыс. руб.

Но нежелание содержать своих детей и погашать задолженность пересилила необходимость выезда на родину в Республику Азербайджан, чего мужчина не смог сделать ввиду применения к нему судебным приставом-исполнителем меры принудительного исполнения в виде временного ограничения права выезда из Российской Федерации.

Благодаря данной мере дети получили от папы долгожданные алименты.

Minval.az