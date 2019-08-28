Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.

Для Эрдогана Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное. За покупку продавщица попросила 210 руб., однако Путин протянул ей пятитысячную банкноту.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — указал президент на стоящего рядом главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Спасибо за щедрость», — ответил тот.

Однако затем Путин решил угостить мороженым остальных членов российской и турецкой делегаций. В общей сложности было съедено около 30 порций, сообщила продавщица. «Всех угостили на сдачу», — сказала она.

Уже после того, как от палатки с мороженым отошел Путин, к ней подошел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Давайте мне радужное», — сказал он и, взяв три стаканчика, удалился.

Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году. На это обратило внимание издание «Медиазона».

Два года назад глава государства пробовал мороженое вместе с главой «Ростеха»Сергеем Чемезовым и другими чиновниками. В этом году Путин угощал мороженым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И сейчас, и в 2017-м мороженое российскому лидеру продавала одна и та же девушка.

Minval.az