Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что не считает «пугающим» своего будущего оппонента, абсолютного чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

«Соглашусь ли с тем, что Хабиб — самый пугающий соперник в моей карьере? Вы подобрали неудачное слово. Может, для вас, журналистов, он выглядит пугающе, но не для меня», — передает слова Порье RT со ссылкой на MMA Fighting.

При этом американский спортсмен признал, что ни один из его бывших оппонентов не сравнится с Нурмагомедовым в умении укладывать своих соперников на канвас, а также оказывать давление при нахождении в партере.

Однако Порье подчеркнул, что уверен в своих силах и намерен создать Нурмагомедову серьёзные проблемы в бою.

«Я могу заставить страдать любого человека в мире. Обещаю вам, он будет истекать кровью. Я знаю, на что я способен. Я бы не стал говорить о нем, как о ком-то страшном. Но его работа в партере, умение проводить тейкдаун, пожалуй, из всех с кем я дрался, он владеет этим лучше всех», — добавил Порье.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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