Ученые Левенского католического университета (Бельгия) разработали формулу, с помощью которой определили лучшего из пары сильнейших футболистов мира — Лионеля Мессии Криштиану Роналду.

Данная формула носит сокращенное название VAEP и рассматривает не только число голов и голевых передач, но и дает оценку вообще всем игровым действиям: ударам, пасам, обводкам, подкатам и так далее.

Данные по футболистам были взяты с сезона-2013/14 до сезона-2017/18.

«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были практически равными. Однако в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника», — заявил аспирант, принимавший участие в данном исследовании, сообщает портал Sportbox.

Средний VAEP-показатель Месси (за одну игру) составил 1,21, у Роналду — 0,61. Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду по пять раз выигрывали «Золотой мяч» — награда, которая присуждается лучшему футболисту мира каждый год.

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