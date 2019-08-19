Итальянский футбольный клуб «Брешиа» объявил о подписании контракта с нападающим Марио Балотелли.

Как сообщается на официальном сайте клуба «Брешиа», Балотелли подписал с коллективом долгосрочный контракт.

Официальная презентация форварда в качестве футболиста команды из Ломбардии состоится 19 августа. По сведениями La Gazzetta dello Sport, зарплата Балотелли в новом коллективе составит €1,5 млн.

За свою карьеру успел поиграть за такие клубы, как «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ницца». Последние полгода он провёл во французском «Марселе», за который забил девять мячей в семи встречах, отмечает RT.

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