После неудачной игры в первом туре нового сезона английской премьер-лиги, ветеран лондонского клуба «Арсенал» Найджел Уинтерберн выступил с резкой критикой игры полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает агентство «Спутник».

«Арсенал должен продать Мхитаряна до закрытия трансферного окна. Когда в строй вернутся ключевые игроки, он потеряет место в составе и будет надеяться хоть на какое-то игровое время», — цитирует издание Уинтерберна.

Легендарный игрок «Арсенала» также добавил, что передачи Мхитаряна на поле несвоевременны, а удары — не точные.

Игру капитана сборной Армении после матча с клубом «Ньюкас» раскритиковали и многие болельщики «Арсенала». Они считают, что Мхитарян недостаточно хорош для игры за их любимую команду и просят руководство его продать.

Minval.az