Французский ПСЖ согласится продать бразильского форварда Неймара в «Барселону» не менее чем за €250 млн.

Как сообщает RT со ссылкой на Marca, ПСЖ не хотел бы продавать Неймара обратно в «Барселону» из-за напряжённых отношений между клубами. Однако сложности с продажей футболиста могут заставить парижан пойти на этот шаг. По информации источника, ПСЖ намерен получить от «Барселоны» не менее €250 млн за футболиста.

Испанский клуб не может заплатить озвученную сумму и предлагает французам ряд игроков для обмена. В свою очередь, подобный вариант не устраивает ПСЖ.

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