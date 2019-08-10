Южнокорейский олимпийский чемпион 2018 года по шорт-треку на дистанции 1500 метров Лим Хё Джун был дисквалифицирован после тренировки со своей командой сроком на один год за «сексуальные домогательства» по отношению к товарищу по команде мужского пола. Об этом сообщает портал «Life.ru».

По информации журналистов, инцидент произошёл 17 июня. Лим Хё Джун в ходе совместной тренировки с женской сборной снял штаны с партнёра по команде младшего возраста.

На случившееся обратили внимание все присутствовавшие в зале 14 спортсменов и спортсменок. Судя по тому, что они были отстранены от тренировок на один месяц, их реакция на случившееся была не самой благородной.

Лим Хё Джун был признан виновным в сексуальных домогательствах, за что получил дисквалификацию и не сможет участвовать в соревнованиях по шорт-треку до 7 августа 2020 года.

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