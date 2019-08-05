Турция победила на чемпионате Европы по подводному хоккею среди мужчин в Испании.

Как сообщает «Анадолу», в финале европейского первенства турецкие спортсмены обыграли сборную Франции со со счетом 3-1.

Великобритания, обыграв Испанию со счетом 4-2, стала третьей.

В Федерации по подводным видам спорта Турции (TSSF) сообщили, что сборная Турции во второй раз одержала победу на европейских соревнованиях. Турецкие спортсмены впервые побеждали на ЧЕ в 2017 году.

Глава TSSF Шахин Озен выразил благодарность всем, кто внес вклад в эту победу.

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