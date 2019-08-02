Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отказал английскому «Манчестер Юнайтед» трансфере, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Известно, что из-за такого решения игрока «бьянконери» у манкунианцев появилась проблема с продажей нападающего клуба Ромелу Лукаку, который должен был стать игроком итальянского клуба.

Сообщается, что представители клубов пришли к соглашению по обмену игроков, а «Ювентус» даже успел обговорить условия личного контракта с игроком «МЮ».

Однако, уже после первого раунда переговоров «Манчестер Юнайтед» с Дибалой, футболист хочет остаться в Турине и играть под руководством Маурицио Сарри.

Также игрок отметил, что в том случае, если тренер не видит его в команде, он бы хотел перейти в тот клуб, который будет больше подходить ему по стилю игры.

В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.

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