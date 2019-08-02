Австралийский теннисист Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча третьего круга турнира в Вашингтоне против Йосихито Нисиоки.

После матча спортсмен оправдался за свой поступок.

«Бутылка выскользнула у меня из рук. Она просто выскользнула. Я хотел попить, и она выскользнула», — заявил Кирьос.

Отмечается, что за бросок бутылкой теннисист не получил наказания, передает портал «Газета.ру».

Встреча между Кирьосом и Нисиокой завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу австралийца. В следующем раунде он сыграет с представителем Словакии Норбертом Гомбошем.

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