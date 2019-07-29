Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает «Московский комсомолец».

По словам Мамаева, в колонии они знают, когда смогут выйти на свободу. Также футболистам нравится, что они «не сидят без дела» и много времени проводят на свежем воздухе.

Кокорин добавил, что в нынешнем месте отбывания наказания заключенным мыться каждый день. Также ему позволяют посещать оздоровительные процедуры, которые необходимы игроку в связи с травмой колена.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

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