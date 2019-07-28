11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

По информации издания, всего Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) получило 16 положительных допинг-проб футболистов. Восемь из них были взяты в минувшем сезоне, шесть — в сезоне-2017/18, две — в сезоне-2016/17. Отмечается, что спортсмены употребляли амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.

Игроки не были наказаны, так как в Футбольной ассоциации Англии (FA) посчитали, что препараты принимались в медицинских целях. «Спортсмен либо мог доказать наличие у него терапевтического исключения, либо показать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, разрешенном WADA», — заявили представители FA.

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