Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Переходи в стойку, трусливый боец. Паникёр, мы все видели твою панику в том автобусе», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Ирландец проиграл Нурмагомедову сдачей на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. В преддверии боя Макгрегор совершил нападение на автобус, в котором находился россиянин со своей командой, сообщает RT.

Minval.az