Пуэрториканец Субриэль Матиас заявил, что ему не нужны призовые в размере 75 тысяч долларов за бой с Максимом Дадашевым, который стал для россиянина последним.

«Мне не нужен этот чек» — такими были его первые слова после известия о смерти Дадашева.

Матиас, комментируя смерть Максима Дадашева, заявил, что внутренне опустошён печальным известием, и отметил, что никто не готов умирать на пути к своим мечтам и целям.

«Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей и не зная, насколько тяжело и трудно нам придётся. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», — заявил спортсмен, передает портал «Life.ru».

Напомним, боксёр Максим Дадашев получил серьёзную травму мозга во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение поединка будет опасно для здоровья его подопечного.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. После операции Дадашев находился в состоянии искусственной медикаментозной комы, спустя несколько дней он скончался.

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