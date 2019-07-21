Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио. Об этом сообщает «Лента.ру».

42-летний россиянин был нокаутирован в самом начале поединка. Бой продлился 12 секунд. Харрису удалась комбинация из удара коленом в прыжке и левого бокового. После того как Олейник оказался на канвасе, соперник успел нанести еще несколько ударов и поединок был остановлен.

Как сообщает ESPN, Олейник был доставлен в местную больницу. У него подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

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