В матче первого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Рубином» вингера казанского клуба Хвичу Кварацхелию освистали трибуны, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что 18-летний футболист до этого лета официально принадлежал грузинскому клубу «Рустави», однако был отдан в аренду московскому «Локомотиву». В нынешнее межсезонье «Рубин» выкупил трансфер у «Рустави», и теперь владеет всеми правами на Кварацхелию. Молодой игрок перешел в стан казанского клуба за большей игровой практикой, однако позитивно этот переход болельщиками железнодорожников воспринят не был — на 66 минуте, при выходе на поле, спортсмена освистали трибуны.

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