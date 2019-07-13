Международная шахматная федерация (FIDE) может дисквалифицировать чешского гроссмейстера Игоря Раусиса за использование подсказок компьютера, которые он смотрел в мобильном телефоне.

58-летний шахматист был пойман с поличным в туалете во время турнира во французском Страсбурге, который проходит с 10 по 14 июля. FIDE начала расследование данного инцидента, сообщает агентство АПА.

«Я просто потерял голову, — заявил Раусис. — Я подтвердил факт использования телефона во время соревнований в письменном виде. По крайней мере произошедшее стало хорошим уроком, но не для меня — я уже сыграл свою последнюю партию в шахматы».

Также сообщается, что в раскрытии мошенничества участвовал главный арбитр турнира Лоран Фрейд. За Раусисом следили при помощи скрытой камеры в туалете.

Minval.az