Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет. Разместив видео с ударом ножницами в социальной сети «Твиттер», немецкий телеканал BSN усомнился, что знаменитый экс-форвард сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер сможет повторить подобное. Однако англичанин ответил, что он легко сможет это сделать.

Клаус Фишер провёл большую часть игровой карьеры за «Шальке». С 1970 по 1981 год он сыграл за команду из Гельзенкирхена 343 матча и забил 223 мяча во всех турнирах.

«Чемпионат» отмечает, что помимо «Шальке», Фишер выступал за Мюнхен-1860, «Кёльн» и «Бохум», где также много забивал.

На чемпионате мира-1982 Фишер забил гол ударом ножницами через себя (См. гол Фишера с 4.16) в полуфинальном матче со сборной Франции, что позволило сборной ФРГ выйти в финал и завоевать серебряные медали.

Фишер является вторым бомбардиром (228 голов) в истории чемпионатов Германии после Герда Мюллера (365 голов).

В настоящее время Фишер работает экспертом на немецком телевидении.

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