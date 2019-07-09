Польский город Краков может официально отказаться от права на проведение третьих Европейских игр в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Яцек Майхровский в интервью изданию «Газета Выборча»

«У нас нет официальной информации по финансированию соревнований, поэтому мы точно не знаем, сможет ли Краков принять Европейские игры», — рассказал глава Кракова.

Майхровский подчеркнул, что администрация Кракова не может себе позволить платить из городского бюджета за пребывание 12 тысячи человек.

«Комсомольская правда» напоминает, что Краков был единственным зарегистрированным кандидатом на проведение Европейских игр-2023. Решение об одобрении заявки Кракова было принято в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. В голосовании от 22 июня приняли участие 50 национальных комитетов.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в азербайджанском Баку, вторые — в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

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