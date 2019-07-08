В истории с нецензурной руганью в адрес президента России Владимира Путинана телеканале «Рустави-2» замешан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«У [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. «Рустави-2» — инструмент его политики. (…) Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным», — написала дипломат.

Захарова также отметила, что «все разговоры про «традиции» Грузии — разговоры», и сейчас там есть только фольклор и колорит. «Великий народ, великие традиции, великая культура стали заложниками бездельников от политики», — подчеркнула она. При этом спикер российского МИДа отметила, что «верит в возрождение Грузии».

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