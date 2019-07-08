Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму пакет законопроектов о статусе наблюдателя в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и уточнении полномочий стран-представителей в организации, следует из базы данных нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предлагаемые на ратификацию второй и третий протоколы о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года были подписаны в Астане 8 ноября 2018 года.

Как следует из пояснительной записки к документу, положениями второго протокола уточняются понятие «представители государств-членов» ОДКБ, вводятся должности постоянного и полномочного представителя при ОДКБ (вместо полномочного представителя при ОДКБ), заместителя Генерального секретаря и определяются их понятия. Этим протоколом также устанавливаются привилегии и иммунитеты не только генсеку организации и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Положениями третьего протокола предусматривается предоставлять государствам, не входящим в ОДКБ, и международным организациям статус наблюдателя в случае их заинтересованности в изучении правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации. Кроме того, государствам и организациям, которые разделяют цели и принципы ОДКБ, готовы развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с ОДКБ, может быть предоставлен статус партнера ОДКБ.

«Порядок получения и прекращения статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ определяется соответствующими положениями, утверждаемыми Советом коллективной безопасности ОДКБ», — добавляется в пояснительной записке.

Как следует из отзыва правительства, оба законопроекта были поддержаны кабмином, представлять их в Государственной думе и Совете Федерации при рассмотрении будет заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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