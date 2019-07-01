Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня.

Инцидент произошел 30 июня. Святослав Вакарчук в рамках своего предвыборного Тура Змін вышел на сцену и произнес эмоциональную речь, во время которой обмолвился и назвал Крым российским.

«После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений», — сказал со сцены Вакарчук.

Minval.az