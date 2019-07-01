Воевать с Анкарой предполагается силами ливийского полевого командира Хафтара

Человек, согласно затрепанному постулату, привыкает если и не ко всему, то ко многому — «некомфортному» климату, грязному воздуху, шуму, суете, «пробкам», соседству с действующим вулканом…И уж тем более — к новостям о чужой гражданской войне где-то там, за тысячи километров, когда большинству даже из числа тех, кто читает в СМИ не только новости спорта и шоу-бизнеса, лень разбираться, кто, с кем и против кого воюет.

До недавнего времени гражданская война в Ливии была такой вот, простите за цинизм, «неинтересной войной». Началась она с восстания против диктатуры Каддафи в 2011 году, затем превратилась в классическую «войну всех против всех» — этакую «свадьбу в Малиновке» в североафриканских декорациях, журналисты ведущих мировых СМИ из-за недопустимо высокого риска здесь уже не работали, а значит, не было ни захватывающей «картинки», ни репортажей…

Но теперь все меняется. Судя по многим признакам, Россия открывает здесь новый «фронт» против Турции. Формально, конечно, воевать должны ее местные «подопечные» в лице Халифы Хафтара, которого одни называют генералом, другие — маршалом.

Поясним. Сегодня в Ливии оформилось два «центра силы»: в Триполи находится признанное ООН и мировым сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В противовес ему, в Тобруке обосновалась «Палата представителей Ливии», чьим главным военным «кулаком» и является «Ливийская национальная армия» во главе с Хафтаром.

А теперь этот внутриливийский конфликт получает отчетливое «геополитическое» прочтение. Правительство Сараджа получало и получает солидную поддержку от стран Запада и прежде всего Турции, которую по понятным причинам ситуация в Средиземноморье волнует больше других. А вот Хафтар находится под покровительством Москвы. Как уже рассказывал Minval.az, еще летом 2016 года этот «полевой командир», некогда получивший военное образование в СССР, побывал в Москве, где удостоился аудиенции у Лаврова и Шойгу, затем, 11 января 2017 года, поднялся на борт авианосца «Адмирал Кузнецов» и вновь пообщался с Шойгу — уже по видеосвязи. Когда в апреле нынешнего года Хафтар начал свое наступление на Триполи, явно рассчитывая взять верх в гражданской войне и подчинить себе всю страну, в РФ и не скрывали, что поставляют ему оружие и считают своей главной геополитической надеждой. Победа Хафтара позволила бы Москве восстановить позиции в одной из крупнейших стран севера Африки, с богатыми залежами нефти, «многообещающими» границами и удобным побережьем, но…эффектного марша на Триполи у Хафтара не получилось. Он наткнулся на упорное и эффективное сопротивление правительственных сил, которым, в числе прочего, накануне удалось отбить у маршала Хафтара город Гарьян, лежащий в 75 километрах к югу от вожделенной столицы Триполи.

И теперь сторонники Хафтара обвинили в своем поражении…Турцию, которая оказывает поддержку правительству Сараджа. Еще весной, в самом начале наступления Хафтара на Триполи, его представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, как уже рассказывал Minval.az, заявил, будто бы в Турции существуют «открытые линии» для поставки оружия и боевиков «Исламского государства» из Сирии в Ливию. А РосСМИ это его заявление старательно растиражировали. Понятно, что речь шла о примитивном фейке, но политические тренды были обозначены уже тогда.

Но теперь тот же генерал Ахмед аль-Мисмари уже повышает ставки и озвучивает силовые угрозы в адрес Турции. По его словам, «ливийская территория находится под турецким вторжением». «Турция осуществила прямое вмешательство в битву за Триполи со стороны моря, воздуха и суши, — цитируют его информагентства. — Она обеспечила воздушное прикрытие во время вторжения повстанцев в город Гарьян. Турция участвует в боях, предоставляя силу и технику». После чего пригрозил: «Турецкие цели в Ливии — враждебные цели. Армия решительно ответит на эту агрессию». По его словам, «армейское командование» отдало приказ «нацеливаться на турецкие корабли в ливийских территориальных водах, схватить всех турецких граждан в Ливии, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов». Пока что в окружении Хафтара объявили об уничтожении турецкого беспилотника в аэропорту Триполи. Кроме того, еще накануне они захватили на востоке Ливии шестерых граждан Турции. Анкара потребовала их немедленного освобождения, назвав происшедшее «пиратством» и «бандитизмом». Наконец, спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса, скажем так, «политическая крыша» Хафтара, объявил о всеобщей мобилизации в контролируемых ЛНА участках Ливии. Если кто не понял: под ударом могут оказаться и гражданские самолеты и корабли.

В Анкаре уже предупредили: Турция готова жестко отреагировать в случае враждебных действий со стороны сил Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. «Турция продолжает усилия по вкладу в обеспечение мира и безопасности в Ливии. На данном фоне любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры», —цитирует его «Анадолу». В переводе: если Хафтар и его подчиненные решат исполнить свои угрозы, то ответ Турции последует незамедлительно. И будет жестким.

Намеренно оставим за скобками гадание, последуют ли обещанные аль-Мисмари «удары по турецким целям», ответит ли Турция ракетно-бомбовыми ударами или же направит в Ливию свой сухопутный контингент и т.д. Вопрос в другом: как к происшедшему относится Москва? Казалось бы, между Россией и Турцией все прекрасно, Путин и Эрдоган улыбаются перед камерами и жмут друг другу руки. Но…

Дело не только в том, что такую «неофициальную войну» Турции Хафтар и его приближенные даже теоретически не стали бы объявлять на свой страх и риск и без консультаций со своим покровителем в лице России. «Ливийский фронт» Москва открывает против Анкары практически синхронно с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Где формально тоже российские войска как бы ни при чем, но боевые действия с обстрелами турецкого наблюдательного пункта развязывает армия Башара Асада, российского фаворита уже на сирийском поле. И, наконец, новости о боях в Ливии и угрозах местных союзников России в адрес Турции соседствовали на лентах информагентств с сообщениями из Осаки, где Дональд Трамп дал понять Реджепу Тайипу Эрдогану, что США дорожат союзническими отношениями с Турцией, а администрация Барака Обамы поступила с Анкарой несправедливо, не договорившись с ней о ЗРК Patriot, что и вынудило Турцию закупить у Москвы С-400 «Триумф». Теперь Эрдоган форсирует сделку по российским зенитным ракетам, но вряд ли Москва может записать это себе в актив — долгожданной «ссоры» Анкары и Вашингтона не случилось. И на этом фоне синхронное обострение ситуации и в Ливии, и в Сирии более всего похоже на попытку улыбаться и жать руки на переговорах с Анкарой, но при этом воевать с Турцией чужими руками.

Вопрос в том, что у союзников типа Асада или Хафтара немного шансов выстоять против Анкары. А значит, Москве в ближайшее время придется или «глотать пилюлю», или расширять поддержку своих сателлитов. В таком случае «афганский сценарий» станет уже неизбежным. А вот сохранить «позитивный настрой» в отношениях с Турцией не стоит и надеяться.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az