Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС.

«Она очень талантливая, но, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей их разъяснить», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что российские артисты, желающие гастролировать в Грузии, должны понимать обстановку в стране.

«Там небезопасно», — подчеркнул он.

30 июня Катамадзе через Facebook поддержала митингующих в Тбилиси, и пообещала больше не выступать в «стране-агрессоре».

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