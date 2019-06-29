Итальянский клуб «Милан» отстранен от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей (ФФП).

Как сообщает «Спорт-экспресс», Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) утвердил отстранение «Милана»​ от участия в еврокубках на один сезон.

Итальянская команда не будет выступать в Лиге Европы в сезоне 2019/20. «Милан» исключен из турниров под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20 из-за нарушений своих обязательств по безубыточности ФФП в 2015-2018 годы. В прошедшем сезоне «Милан» занял 5 место в турнирной таблице серии А с 68 очками и должен был играть в Лиге Европы. Ожидается, что миланцев заменит «Рома».

Отметим, что в декабре прошлого года УЕФА наказал «Милан» и лишил его премиальных, предусмотренных для сезона в Лиге Европы – 12 млн. евро. Кроме того, команде запрещено заявлять более 21 футболистов на два следующих сезона.

Minval.az