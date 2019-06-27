Полузащитник кутаисского «Торпедо» Амбросий Чачуа рассказал о решении покинуть клуб.

Его слова приводит Footboom.com.

Чачуа заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы, из-за чего игроки четыре месяца остаются без зарплаты. Он отметил, что это стало причиной его решения покинуть грузинскую команду.

«Контракт с «Торпедо» разорвал, поэтому пребываю в статусе свободного агента. Долги? Обещают погасить. Время покажет, как все завершится», — добавил хавбек.

23 июня в рамках 19-м тура чемпионата Грузии «Торпедо» провело антироссийскую акцию. На футболках игроков кутаисского клуба, а также тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

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