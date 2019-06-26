Полузащитника сборной Египта Амра Варду выгнали из состава национальной команды после сообщений о домогательствах к девушке в социальных сетях.

Обвинения в адрес футболиста выдвинула модель Мерхан Келлер, которая выложила в открытый доступ переписку с футболистом. Она рассказала, что египтянин присылал ей свои интимные фотографии и в грубой форме предлагал заняться с ним сексом, передает портал «Лента.ру».

В сборной Египта заявили, что ситуация вынудила исключить футболиста из состава команды. В федерации посчитали, что хавбек нарушил дисциплину и оказался не верен команде.

Minval.az