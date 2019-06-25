34-летний Криштиану Роналду наслаждается каникулами в Испании.

Команию ателетически сложенному футболисту составили его девушка Джорджина Родригес и старший сын Криштану Роналду-младший.

Также сообщается, что во время отдыха в Греции на курорте Коста-Наварино Роналду удивил своим поступком.

По информации Corriere dello Sport, футболист щедро отблагодарил сотрудников курорта, на котором он отдыхал вместе со своей подругой Джорджиной Родригес и детьми. В частности, в качестве «чаевых» за отменное качество предоставленных услуг португальский нападающий оставил работникам Коста-Наварино порядка 20 тысяч евро.

В Греции Роналду и его семья отдыхали на протяжении семи дней. Сутки отдыха на курорте обходились футболисту в 8 тысяч евро.

Minval.az