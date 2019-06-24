Акция протеста грузинских футболистов, которые вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами, останется без внимания УЕФА.

Как сообщает «Говорит Москва», в организации пояснили, что этот вопрос находится в юрисдикции федерации футбола Грузии.

Напомним, спортсмены клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) решили выразить своё отношение к политике Москвы.

В частности, футболисты кутаисского «Торпедо» вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

Minval.az