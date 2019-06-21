Находящаяся в Минске с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила сделанные в четверг экс-президентом Михаилом Саакашвили, гражданином Украины, призывы к грузинской полиции не подчиняться приказам нынешних властей, передает «Интерфакс».

«Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению», – сказано в распространенном в ночь на пятницу заявлении Зурабишвили. Президент считает, что государство должно обеспечить порядок и отреагировать на все нарушения.

По мнению Зурабишвили, «деструктивные» оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют «план Москвы».

Minval.az