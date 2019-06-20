Я призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили и перейти на сторону народа, об этом бывший президент Грузии написал на своей странице в «Facebook».

К этому времени ситуация у здания парламента накалилась, пишет 1tv.ge. Участники акции пытаются ворваться в парламент. На месте мобилизованы полиция и спецназ.

Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с событиями у здания парламента.

«Министерство внутренних дел призывает собравшихся у парламента прекратить нарушать закон и насилие и покинуть территорию парламента, в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом», — отмечается в заявлении.

Minval.az