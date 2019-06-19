Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что хотел бы получить новый вызов в карьере, возглавив одну из национальных сборных.

«Я хочу принять участие в новых соревнованиях, думаю о чемпионате мира и Европы. Долгое время я имел желание попробовать новое приключение. Сегодня вижу себя больше тренером сборной, чем клуба», — приводит слова Моуринью Goal.

Жозе Моуринью находится без работы с декабря 2018 года после того, как был уволен из «Манчестер Юнайтед». Португалец никогда в своей карьере не работал с национальными сборными.

Minval.az