Программа Олимпийских игр постоянно меняется: редкие виды держатся в ней больше 120 лет (с дебюта и до наших дней), многие – уже перевоплотились или исчезли.

Причины разные: низкий зрительский интерес, отсутствие участников и даже протесты защитников животных. «Спорт сегодня» рассказывает о самых необычных соревнованиях, за успехи в которых вручали медали Игр.

Стрельба по голубям (Париж-1900)

С 1900-го по 1908-й Олимпиада не была отдельным турниром, а существовала как придаток к Всемирной ярмарке. Соревнований было так много, что Игры растягивались на пять месяцев – с мая по октябрь. Атлеты участвовали в спортивной рыбалке, гонках на воздушных шарах, стрельбе из пушек, пожарном спорте, гонках воздушных змеев etc.

Все эти виды входили в программу Ярмарки, медали за них полагались точно такие же, как и за победу на Играх. Некоторые из дисциплин проводились именно в рамках Олимпиады, и одна из них – стрельба по живым голубям.

Суть проста: птиц выпускали из клетки, спортсмены по очереди стреляли из винтовки – побеждал тот, кто убивал больше голубей. Если участник промахивался два раза подряд, то выбывал из гонки.

За день 166 стрелков убили почти 400 птиц. Место соревнований выглядело ужасно – все в крови, перьях и тушках голубей. Это был первый и единственный случай на Играх, когда спортсмены сознательно убивали живность.

Уже в 1902 году после протестов защитников животных в США такие соревнования запретили, а на замену птицам пришли их глиняные макеты. Со временем стрельба по голубям преобразовалась в стендовую стрельбу, которая и сейчас входит в программу летних Олимпиад.

Много лет спустя МОК посчитал, что стрельба по живым голубям была неофициальным видом Игр-1900; однако, как признавались сами члены МОК, в 1900-м деления на официальные и неофициальные дисциплины не существовало.

Чемпион: австралиец Дональд Макинтош, подстреливший 22 голубя. Он получил серебряную медаль (на Играх-1900 золотых медалей не было – за победу давали серебро, за второе место – бронзу) и 20 тысяч швейцарских франков.

Крокет (Париж-1900) и Роке (Сент-Луис-1904)

В крокете спортсмен должен специальным молотком проводить шар через ворота, расставленные на площадке. Победит тот, кто пройдет дистанцию быстрее.

Крокет только однажды был официально олимпийским видом – в Париже-1900. Его популярность была настолько низкой, что на соревнования пришел всего один болельщик – англичанин, специально приехавший в Париж из Ниццы.

Медали разыгрывали в трех дисциплинах: с одним шаром, с двумя шарами и в парном крокете. Женщины соревновались вместе с мужчинами, но медалей не завоевали.

Чемпионы: все награды достались французам – кроме 10 участников из Франции на турнир по крокету больше никто и не заявился. А в соревнованиях пар выступал всего один дуэт, который стал чемпионом.

Роке – разновидность крокета. Спортсменам нужно провести два шара через 10 ворот разной ширины и высоты. Роке засветился в программе Игр всего раз – в Сент-Луисе-1904. Во многом потому, что игра была особенно популярна как раз в США.

Чемпион: на турнире выступили только четыре американских спортсмена. Чемпионом стал Чарльз Джекобс.

Плавание с препятствиями и подводное плавание (Париж-1900)

Помимо обычных заплывов свободным стилем и на спине (брассом тогда не соревновались, а баттерфляя не существовало) в Париже-1900 провели еще и две нестандартных дисциплины на воде.

В плавании с препятствиями спортсмены преодолевали дистанцию в 200 м, переваливаясь через лежащие на воде шесты, протискиваясь между лодок и проплывая под ними. Соревнования (как и все плавание на тех Играх) проходили не в бассейне, а на реке Сене – так что участники еще и боролись с течением.

Чемпион: австралиец Фредрик Лэйн. Он же победил и на обычных 200 м, причем в заплыве с препятствиями его время было всего на 13 секунд хуже.

В подводном плавании участники проплывали максимум 60 метров. За каждую секунду, проведенную под водой, давался один балл, за каждый преодоленный под водой метр – два балла. Можно было быстро проплыть 60 метров или плыть меньшую дистанцию, но больше времени провести под водой – каждый выбирал тактику.

С тех пор Олимпиады не принимали турниры по подводному плаванию – интерес зрителей был крайне низок: спортсмены почти все время проводили под водой, смотреть было не на что.

Чемпион: француз Шарль де Вандевиль. Он проплыл 60 метров и набрал 188,4 балла. Датчанин Петер Ликкеберг, занявший третье место, продержался под водой на 22 секунды дольше, чем победитель, но проплыл только 28,5 метра.

Перетягивание каната (Париж-1900 – Антверпен-1920) и лазанье по канату (Афины-1896 – Лос-Анджелес-1932)

Перетягивание каната на шести Олимпиадах подряд входило в число легкоатлетических дисциплин. Соревновались команды по восемь человек, для победы нужно было перетянуть шесть футов каната (примерно 2 метра) на свою сторону. Если ни одна из команд не делала этого в течение 5 минут, то победа присуждалась той, которая перетянула большую часть.

Сейчас перетягивание каната не входит в программу Олимпиад, но вообще это классика античных Олимпийских игр.

На ОИ-1900 Константин Энрикес де Суберия, выступавший за Францию в перетягивании каната, стал первым чернокожим спортсменом в истории, который принял участие в Играх.

На той же Олимпиаде случился курьез. В объединенной команде Швеции и Дании заболел участник – и вместо него взяли датчанина Эдгара Эйбе, который приехал в Париж как репортер. Команда победила – журналист Эйбе стал олимпийским чемпионом.

В Лондоне-1908 случился скандал. Сборная полиции Ливерпуля (тогда соревновались только пять команд – три сборных Великобритании, Швеция и США) выступала в настолько тяжелых ботинках, что спортсмены едва могли ходить. Команда США подала протест, но его отклонили, потому что правила вес ботинок не регламентировали. Американцы снялись с турнира, а полицейские Ливерпуля все равно не взяли золото – в финале они проиграли полицейским из Лондона.

Чемпионы: чаще всего в перетягивании каната побеждали британцы – у них два золота, два серебра и бронза.

Лазанье по канату было одной из гимнастических дисциплин на пяти Олимпиадах.

В Афинах-1896 спортсмены залезали на 15-метровый канат, используя только руки – судьи оценивали скорость и стиль. Только два участника из Греции добрались до вершины. На следующих Играх длину каната сократили до 8 метров – стиль уже не учитывался, значение имело только время восхождения.

Чемпионы: дважды в подъеме по канату побеждали греки и американцы, один раз – чех. В 1904 году чемпионом стал американец Джордж Эйзер, которому не помешала даже деревянная нога.

Спортивное ныряние (Сент-Луис-1904)

Попало в олимпийскую программу только однажды. Участники ныряли в бассейн и оставались неподвижными в течение минуты или до тех пор, пока их голова не появлялась на поверхности. Затем судьи замеряли дистанцию, которую преодолели атлеты. Побеждал тот, кто проплыл дальше всех.

Спортивное ныряние повторило судьбу подводного плавания: вид не вызывал интереса, потому что спортсмены все время находились под водой.

После Сент-Луиса-1904 соревнования по спортивному нырянию проводили еще почти 30 лет, но участников на старт выходило мало – постепенно вид полностью исчез.

Мировой рекорд принадлежит англичанину Фрэнсису Пэррингтону – в 1933-м он проплыл почти 27 метров.

Чемпион: на ОИ-1904 выступили только пять американских пловцов, с результатом в 19,05 метров победил Уильям Дики.

Фехтование на палках (Сент-Луис-1904)

На Играх-1904 фехтование включало пять дисциплин, но лишь четыре из них существуют и сейчас: рапира, шпага, сабля и командная шпага.

Пятой дисциплиной было фехтование на палках, возникшее из тренировок военных. Те учились обращению с холодным оружием, но для подготовки использовали палки. Соревнования по этому виду проводились с XVI века, пиком популярности стали Игры в Сент-Луисе.

На самом деле это сложно назвать популярностью: 1904 году на турнире выступили только два американца и кубинец. Фехтование на палках планировали и к следующей Олимпиаде, но участников просто не нашлось.

В Париже-1924 в качестве демонстрационного вида представили схожий спорт – французское фехтование тростью. Обыкновенной тростью для прогулок – с заострением на конце и удобной рукояткой. Наносить удары разрешалось только горизонтально или сверху вниз, уколы под запретом. Французы надеялись, что их спорт понравится болельщикам и МОК, но дальше демонстрационного вида фехтование тростью не продвинулось.

Чемпион: кубинец Альбертсон Ван Зо Пост. На турнире он разгромил двух американцев.

Размахивание булавами (Сент-Луис-1904) и индийские булавы (Лос-Анджелес-1932)

В современной художественной гимнастике есть упражнения с лентой, мячом, скакалкой и булавами. Но когда-то булавы в соревнованиях использовали и мужчины, и эта дисциплина дважды входила в программу Игр, хоть и немного в разных обличиях.

В Сент-Луисе-1904 гимнасты соревновались в размахивании булавами (или просто упражнениях с булавами). Спортсмены держали по булаве в каждой руке (сами снаряды больше походили на кегли для боулинга) и вращали ими вокруг тела и головы по запутанным траекториям. И это не имело ничего общего с жонглированием – снаряды не покидали рук гимнаста. Судьи оценивали сложность программы и распределяли медали.

На Олимпиаде-1932 в Лос-Анджелесе дисциплина вернулась с небольшими изменениями – под названием «индийские булавы». Отличалась она утяжеленными снарядами (примерно 700 грамм каждый) и более сложной программой.

Чемпионы: на ОИ-1904 было только три участника – все американцы, победил Эдвард Хенниг. На Играх-1932 участников было четверо (добавился мексиканец), но медали опять достались американцам.

Та Олимпиада проходила во времена Великой депрессии в США. Чемпион Лос-Анджелеса-1932 Джордж Рот был безработным. Во время соревнований он собирал еду в олимпийской деревне для семьи, а сразу же после вручения медали молча ушел с 60-тысячного стадиона и автостопом отправился домой.

Пистолетные дуэли (Афины-1906 и Стокгольм-1912)

Сейчас МОК не признает Внеочередные Игры-1906 – хотя, по сути, они были вторыми полноценными в истории.

В начале XX века Олимпиады проводили во время Всемирных ярмарок. Спорт там отходил на второй план, поэтому МОК создал отдельную Олимпиаду, никак не связанную с ярмарками. Планируемый график Игр – каждые 4 года, но только в Греции. Такие Игры назвали Внеочередными.

Олимпиада-1906 удалась: она во многом задала традиции, которым следуют и сейчас. На те Игры спортсмены впервые отбирались через Национальные олимпийские комитеты, впервые церемония открытия прошла как отдельное событие, а все сборные маршировали с флагами, впервые открылась олимпийская деревня и впервые в честь победителей поднимали флаги.

Позже МОК отказался от признания этой Олимпиады – и вторых Внеочередных игр так и не случилось. Но многие историки по-прежнему считают соревнования в Афинах полноценными Олимпийскими играми.

Именно в Афинах-1906 впервые провели соревнования по пистолетным дуэлям. По людям тогда, конечно, не стреляли – целью был одетый во фрак манекен. Участники должны были попасть из однозарядного пистолета в мишень на груди манекена с 20 или 25 метров.

Спортсмен заряжал пистолет и вставал на изготовку. Когда судья давал команду «огонь», атлет получал три секунды на попадание в цель. У каждого участника было право на 30 выстрелов – мишень состояла из пяти кругов, за попадание в центр давали 5 очков. Побеждал тот, кто набирал больше всех.

На Играх-1912 в Стокгольме пистолетные дуэли появились вновь, только участники вели стрельбу уже по обычным мишеням, а не по манекену во фраке. Позже вид превратился в известную сейчас стрельбу из пистолета с 25 метров.

Чемпионы: в 1906 году победили француз Леон Мореа (20 м) и грек Константинос Скарлатос (25 м). Чемпионом Стокгольма-1912 стал американец Альфред Лэйн.

Конкурсы искусств (Стокгольм-1912 – Лондон-1948)

Основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен мечтал, чтобы люди занимались спортом, а не войной. Но еще он хотел объединить спорт и искусство – все получилось на Играх-1912.

В программу Олимпиады впервые вошли конкурсы искусств – полноценные соревнования с медалями и церемониями награждения; победители становились олимпийскими чемпионами точно так же, как и спортсмены.

Участники конкурсов искусств соревновались в пяти дисциплинах: архитектуре, литературе, музыке, рисовании и скульптуре. Правил было всего два – соответствие тематике спорта и оригинальность. Позже появились предложения добавить в программу танцы, кинематограф, фотографию и театральное искусство.

Участники заранее присылали работы, а уже на Олимпиаде жюри их оценивали. Арбитрами нередко трудились известные люди – например, писательница Сельма Лагерлеф и композитор Игорь Стравинский.

После Игр-1948 МОК отменил конкурсы искусств, потому что в них участвовали только профессионалы – это противоречило идеям олимпийского движения.

Чемпионы: за семь Олимпиад в конкурсах искусств разыграли 147 медалей.

Сам Пьер де Кубертен выиграл золото в литературном конкурсе на ОИ-1912. Он прислал «Оду спорту» под псевдонимом «Георг Гогрод и Мартин Эшбах», понимая, что с настоящим именем его будут судить предвзято.

Люксембургский художник Жан Жакоби побеждал на Олимпиадах дважды – в 1924 году со «Спортивным этюдом» и в 1928-м с картиной «Регби».

Датский писатель Йозеф Петерссен выиграл три серебра, а швейцарский художник Алекс Диггельман – золото, серебро и бронзу.

Только двое брали медали Олимпиад как в спорте, так и в конкурсах искусств. Американец Уолтер Винанс выиграл золото ОИ-1908 в стрельбе из лука, а 4 года спустя победил в соревнованиях скульпторов. Венгр Альферд Хайос взял два золота в плавании на ОИ-1896, а через 28 лет – серебро в архитектуре за дизайн стадиона.

Британец Джон Копли с гравюрой выиграл серебро на ОИ-1948 в 73 года – до сих пор он остается самым возрастным олимпийским призером в истории.

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