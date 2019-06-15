

Администрация президента Украины решила упростить правила дресс-кода. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил четвертый номер списка партии «Слуга народа» Давид Арахамия, который инициировал изменения.

«В администрацию уже можно [приходить в шортах]. Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», — отметил он.

Арахамия также добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения Администрации с ноутбуком. «Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но туда много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за глупость? Просто никто не «парился». Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, что сейчас можно и с ноутбуком», — сказал Арахамия.

Как сообщает «Радио Свобода», ответственная за департамент информационной политики команды Зеленского Ирина Победоносцева в комментарии изданию подтвердила, что документ, который регламентирует внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, изменят.

«У нас — аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко… Пока что на официальном уровне это в рабочем процессе. Процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем инициативу и считаем, что это немного устаревшие меры. В ближайшее время должна заработат инновация», – отметила Победоносцева.

Так же изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком. «Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло», — сказал Победоносцева.

Minval.az