Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что победы не приносят ему удовольствия.

«Я люблю соревноваться и тренировать, но если говорить о чувствах после победы, то тут другая ситуация. Я не получаю удовольствия», — сказал спортсмен в эфире BT Sport.

Он пояснил, что это связано с чрезмерным вниманием к его персоне. По его словам, он не может спокойно пройтись по улице.

«Мне такое не нравится. Устал. Поэтому я не люблю победы. Они приносят деньги, внимание и славу», — сказал Нурмагомедов.

Следующий поединок россиянина состоится 7 сентября в Абу-Даби. В титульном бою его соперником станет американец Дастин Порье.

Minval.az