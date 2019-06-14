Текущая ситуация в регионах Ближнего Востока, а также условия внешнего давления и санкций обуславливают необходимость большего взаимодействия между Россией и Ираном, заявил президент Исламской республики Иран Хасан Роухани, слова которого приводит «Интерфакс».

«Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами. В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем», — сказал Роухани в ходе беседы в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным «на полях» саммита ШОС.

Лидер Ирана отметил также на переговорах, что страны взаимодействуют во многих сферах. «Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем», — подчеркнул он. При этом иранский лидер заявил, что отношения между РФ и Ираном «носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперед».

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