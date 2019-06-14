Пресс-служба «Роснефти» заявила, что агентство Reuters пытается дискредитировать главу компании Игоря Сечина и, возможно, выполняет «целенаправленный заказ».

В компании считают, что публикация Reuters о полетах корпоративных самолетов «Роснефти» на Мальдивы, Мальорку и Сардинию «содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб». Также в «Роснефти» допускают, что агентство при подготовке материала взламывало в соцсетях закрытые аккаунты Игоря Сечина и членов его семьи, пишет Медуза.

В компании сообщили, что трудовой договор Сечина предусматривает, что он и члены его семьи обеспечиваются транспортом в служебных поездках и отпусках. Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав.

14 июня агентство Reuters выпустило расследование, посвященное полетам корпоративных самолетов «Роснефти». В нем утверждалось, что в 2015-2019 годах самолеты компании летали в испанскую Пальма-де-Мальорку, на Ибицу, Сардинию и Мальдивы, когда там отдыхали Игорь Сечин и люди из его окружения.

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