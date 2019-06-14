Нападающий сборной Франции и парижского ПСЖ Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Об этом сообщается на сайте исследовательского центра CIES Football Observatory.

Стоимость футболиста оценили в 252,2 миллиона евро. На втором месте расположился форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах (219,6 миллиона евро), на третьем — полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (207,9 миллиона).

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял четвертое место (167,4 миллиона), нападающий ПСЖ Неймар — 17-е (124,7 миллиона), форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 20-е (118,1 миллиона).

Для оценки футболистов учитывались возраст, позиция, выступление на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, а также уровень национального чемпионата.

В этом сезоне Мбаппе провел в составе ПСЖ 29 матчей чемпионата Франции, в которых забил 33 мяча. Он стал лучшим бомбардиром первенства. В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира-2018. По итогам мундиаля он был признан лучшим молодым игроком.

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