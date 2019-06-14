Лилия Новикова, которую называют «самым сексуальным игроком в покер» в России, была найдена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщает The Daily Mail, родители девушки забеспокоились после того, как она перестала отвечать на звонки. 26-летняя девушка была одна дома, а ее тело было обнаружено на полу ванной. По предварительным данным Новикову заряжала свой телефон или другой гаджет, принимая водные процедуры, и ее убил электрический ток.

Девушка была высококлассным инженером. Получив высшее математическое образование и высшее инженерное образование в одном из престижных российских вузов, она отказалась от предложений по работе в ведущих промышленных компаниях страны и вместо этого стала профессиональной звездой покера.

Лилия принимала участие как в обычных, так и онлайн-турнирах. Она также вела собственные web-каналы по игре в покер. У нее был заключен контракт с интернет-порталом по покеру PokerStars. Она также проводила в cети мастер-классы для начинающих.

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