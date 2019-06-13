За участие в несанкционированных митингах в день выборов президента Казахстана к административной ответственности привлечены 957 человек, сообщает «Интерфакс».

По данным генпрокуратуры, 670 человек были арестованы, 115 выписаны штрафы, еще 172 предупреждены.

«Генеральная прокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты», — заявил начальник службы по защите общественных интересов ведомства Сапарбек Нурпеисов.

Minval.az